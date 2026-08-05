Европейская страна несколько лет не выдает визу российскому дипломату

Европейская страна несколько лет не выдает визу российскому дипломату Генконсул Оранский: Франция три года не выдает визу российскому дипломату

Французские власти три года не выдают визу российскому дипломату, который должен приступить к работе в генеральном консульстве в Марселе, рассказал РИА Новости генконсул РФ в южном портовом городе Станислав Оранский. Документов также ожидают еще три технических сотрудника консульского учреждения.

Четыре сотрудника сидят в ожидании виз, чтобы выехать в командировку, — поделился Оранский.

Он также рассказал о значительном сокращении численности дипломатического персонала генконсульства РФ в Марселе. По его утверждениям, с 2022 года количество сотрудников уменьшилось в три раза.

Ранее США отказали в визе замглавы МИД РФ Александру Алимову, который должен был выступить на открытых дебатах в ООН. Постпред России в организации Василий Небензя уточнил, что речь идет о заседании по теме «Отстаивание целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, в которой центральное место занимает ООН».

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что слухи о подготовке ведомством выездных виз для россиян не соответствуют действительности. Она назвала появившиеся в иноагентских СМИ сообщения чудовищной ерундой.