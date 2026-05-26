26 мая 2026 в 18:44

США отказали замглавы МИД России в визе для участия в заседании ООН

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
США отказали в визе замглавы МИД РФ Александру Алимову, который должен был выступить на открытых дебатах в ООН, сообщил постоянный представитель России в организации Василий Небензя на заседании Совбеза РФ. Речь идет о заседании по теме «Отстаивание целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, в которой центральное место занимает ООН», передает РИА Новости.

Несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была ему выдана, — подчеркнул дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона не отказывается от контактов с США, но диалог на высоких уровнях зависит от Вашингтона. Он подчеркнул, что Москва строго следует договоренностям, достигнутым в Анкоридже, ожидая от американской администрации конкретных шагов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио между тем подтвердили обоюдный настрой активизировать усилия по нормализации работы дипмиссий. Стороны пришли к этому несмотря на «известные разногласия» по другим вопросам.

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

