Госдума приняла «антипугачевский закон» — лишат ли Примадонну замка?

Госдума РФ приняла закон об аресте имущества уехавших из страны россиян за преступления против интересов страны. Что об этом известно, лишатся ли домов и квартир Алла Пугачева, Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Чулпан Хаматова?

Кто поддержал новый закон

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Вячеслав Володин назвал меру по аресту недвижимости релокантов-русофобов «справедливой» для тех, кто, по его словам, «цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России». Хотя сам Володин и называл законопроект «законом о негодяях», стоит подчеркнуть, что речь идет именно об аресте как обеспечительной мере, а не о немедленной конфискации всех активов.

«Если люди выступают против России, конечно, нужно лишать недвижимости и званий!» — сказал Бородин.

В авторском Telegram-канале он также пояснил, что в перечень правонарушений, за которые будут арестовывать имущество, входят дискредитация армии, призывы к введению санкций против России и пропаганда нацистской символики.

Уже с сентября 2026 года у россиян смогут арестовывать не только недвижимость, но и накопления на банковских счетах.

В перечень правонарушений также входят: незаконное получение информации с ограниченным доступом, злоупотребление свободой массовой информации, нарушения в сфере распространения информации, публичное отождествление решений руководства СССР и нацистской Германии, нарушение порядка деятельности иноагента, производство и распространение экстремистских материалов.

Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что может потерять Пугачева

В Сети уже прозвали этот закон «антипугачевским», ведь народная артистка СССР Алла Пугачева может стать первой, кто пострадает от новых мер. Примадонна с мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) владеют шестиэтажным замком в викторианском стиле площадью около 2500 квадратных метров, стоимость которого, по разным оценкам, колеблется от 450 млн до 740 млн рублей. И хотя замок официально не зарегистрирован, а документально существует лишь земельный участок, Пугачева фактически является владелицей недвижимости как супруга Галкина.

Помимо этого, в собственности комика есть квартира на Новочеремушкинской улице площадью 103 «квадрата», полученная в наследство от родителей. Также в СМИ обсуждалось возможное наличие у него шестикомнатной квартиры площадью 250 «квадратов» в районе Лубянки.

На имя Пугачевой может быть записана квартира в районе Арбата (ЖК «Филипповский»), которая была выставлена на продажу за $5 млн. Часть своей недвижимости певица подарила: особняк на Истре — внуку Никите Преснякову, а квартиру на Тверской — дочери заслуженной артистке РФ Кристине Орбакайте.

По данным Telegram-канала SHOT, ежемесячно на российские банковские счета Пугачевой поступает порядка 122 тыс. рублей, которые складываются из пенсии, доплат за звание народной артистки СССР и государственные награды, а также процентов по вкладам.

По данным канала, после 2022 года Примадонна пополнила российские счета на 119 млн рублей. По информации СМИ, она копит средства на российских счетах, после чего переводит их крупными суммами за границу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также в замке в деревне Грязь хранится большая коллекция антикварных предметов. Ее основу, по данным СМИ, составило «приданое» — ценные вещи, которые Пугачева получила от своего второго мужа режиссера и коллекционера Александра Стефановича.

Оценочная стоимость коллекции может доходить до $20 млн. В нее входят картины, старинная мебель, скульптуры, люстры и даже копии средневековых доспехов. Попытка вывезти коллекцию за границу в 2023–2024 годах не увенчалась успехом из-за проблем с оформлением необходимых документов на антиквариат, и все предметы вернулись обратно в замок.

Кто еще из звезд может лишиться имущества

Помимо Аллы Пугачевой и Максима Галкина своего имущества в России могут также лишиться актриса Чулпан Хаматова, певец Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и народный артист РФ Дмитрий Назаров.

Подпасть под новый закон могут также телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов), писатель Дмитрий Глуховский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов), народный артист России Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Все они покинули РФ, делали антироссийские высказывания в иностранных СМИ и принимали участие в антироссийских мероприятиях за рубежом.

Читайте также:

«Предали Россию»: могут ли лишить имущества Галкина, Назарова, Макаревича

Работала на ЦРУ и МОССАД? Опубликованы жуткие тайны прошлого Пугачевой

Составлен список писателей, которые ненавидят и критикуют День Победы