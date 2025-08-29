У певца-иноагента начали изымать имущество

Российские судебные приставы начали процедуру изъятия имущества музыканта Макса Покровского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который публично поддерживает Украину и уклоняется от уплаты налогов в РФ, сообщает Telegram-канал SHOT. На певца подали иск в суд из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой.

Согласно имеющимся данным, уехавший из страны музыкант не оплатил около 250 тыс. рублей налоговых обязательств, причем долг сохраняется с апреля 2025 года. В настоящее время сотрудники налоговой службы и судебные приставы предпринимают попытки найти активы Покровского для их последующего ареста и конфискации.

Ранее лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступил всего с тремя песнями на полупустой площадке в грузинском Батуми. Музыкант вместе с супругой организовал дегустацию вина собственного производства, где стоимость билетов составляла 7500 рублей. Зрители обратили внимание на слабую заполняемость площадки. Макаревич сначала подробно рассказывал об алкогольной продукции, исполнил три композиции, а затем, получив от гостей лишь три подсолнуха в качестве подарка, быстро покинул мероприятие.

До этого стало известно, что фронтмен группы «Машина времени» владеет элитным коттеджем в Подмосковье. Двухэтажный дом стоимостью 70 млн рублей с земельным участком площадью 1500 квадратных метров расположен в деревне Подушкино.