День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 08:27

У певца-иноагента начали изымать имущество

SHOT: приставы начали изымать имущество у иноагента Макса Покровского

Макс Покровский Макс Покровский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российские судебные приставы начали процедуру изъятия имущества музыканта Макса Покровского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который публично поддерживает Украину и уклоняется от уплаты налогов в РФ, сообщает Telegram-канал SHOT. На певца подали иск в суд из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой.

Согласно имеющимся данным, уехавший из страны музыкант не оплатил около 250 тыс. рублей налоговых обязательств, причем долг сохраняется с апреля 2025 года. В настоящее время сотрудники налоговой службы и судебные приставы предпринимают попытки найти активы Покровского для их последующего ареста и конфискации.

Ранее лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступил всего с тремя песнями на полупустой площадке в грузинском Батуми. Музыкант вместе с супругой организовал дегустацию вина собственного производства, где стоимость билетов составляла 7500 рублей. Зрители обратили внимание на слабую заполняемость площадки. Макаревич сначала подробно рассказывал об алкогольной продукции, исполнил три композиции, а затем, получив от гостей лишь три подсолнуха в качестве подарка, быстро покинул мероприятие.

До этого стало известно, что фронтмен группы «Машина времени» владеет элитным коттеджем в Подмосковье. Двухэтажный дом стоимостью 70 млн рублей с земельным участком площадью 1500 квадратных метров расположен в деревне Подушкино.

приставы
иноагенты
ФНС
долги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме потребовали бесплатные обеды для школьниках
Семьям с детьми и невысоким доходом пообещали новую меру поддержки
Зоозащитник рассказала, как организовать поиски пропавшего питомца
Бойцы ликвидировали более 30 «азовцев», угодивших в котел в ДНР
В Орловской области выросло число пострадавших при налете БПЛА
В Анкаре объяснили инициативу Эрдогана с продолжением переговоров
«С тех пор как я взялся за дело»: Трамп похвалил себя за статистику угонов
Битцевский маньяк хочет свободы, Свечников может быть жив: главные ЧП
Медикам на СВО пришлось оперировать бойца, потерявшего четыре литра крови
Готовим «поцелуйчик» — оригинальную закуску для крепких напитков
Кабачковая икра через мясорубку на зиму
Готовим чахохбили по-грузински из курицы с красным вином
Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки
Осужденному на пожизненное экс-сенатору простили 4 тыс. рублей
Схватка с медведем обернулась жуткими последствиями для грибника
Умер композитор Родион Щедрин: что об этом известно, биография, где жил
Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в романтичном исполнении
Юрист рассказала, за что у россиян могут изъять землю с 1 сентября
Витаминное лечо из болгарского перца с огурцами
Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.