Трампу указали на серьезный просчет после операции в Венесуэле Экономист Кругман заявил, что Трамп в Венесуэле воюет за нефтяные фантазии

США не получат значительной выгоды от военной операции в Венесуэле и свержения президента Николаса Мадуро, заявил американский экономист Пол Кругман в разговоре с The Hill. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп ошибочно полагает, что в стране сосредоточены огромные нефтяные богатства, которых на самом деле не существует. Кругман отметил, что после похищения Мадуро Трамп ни разу не упомянул слово «демократия», но зато 27 раз произнес слово «нефть».

Что бы мы ни делали в Венесуэле, это на самом деле не война за нефть. Это, скорее, война за нефтяные фантазии. Огромных богатств, которые, как воображает Трамп, там ждут, чтобы их забрали, не существует, — сказал эксперт.

Ранее аналитик Игорь Юшков заявил, что американские нефтяные корпорации стремятся прежде всего получить контроль над крупными месторождениями в Венесуэле. По его словам, вопрос о немедленном наращивании объемов добычи сейчас отошел на второй план. Юшков считает, что передача контроля над ключевыми венесуэльскими проектами служит своего рода «вознаграждением» и компенсацией для американских компаний со стороны администрации Трампа.

До этого сообщалось, что крупнейшие мировые торговые компании ведут переговоры с правительством США об организации поставок и продажи венесуэльской нефти. Речь идет о таких трейдерах, как Vitol и Trafigura. По информации источников, их представители примут участие во встрече в Белом доме, которая запланирована на 9 января. На переговоры также приглашены ведущие американские нефтяные компании.