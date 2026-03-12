Президент Украины Владимир Зеленский строит наполеоновские планы по мобилизации, однако его ждет такой же бесславный конец, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, Киев хочет освоить помощь Запада до последнего украинца.

Режим Зеленского ужесточает методы принудительной мобилизации на Украине в попытке рекрутировать дополнительно несколько сотен тысяч человек. Да, планы, конечно, у Зеленского наполеоновские, но и судьба у него будет такая же, бесславная, — подчеркнула она.

Как уточнила дипломат, с 1 февраля в стране свернут механизм так называемого быстрого бронирования военнообязанных. Возвращена старая схема согласования с Минобороны, которая растянута на длительное время: зазор в трое суток между окончанием старой брони и оформлением новой, что лишает людей необходимой защиты, делая их легкой добычей «людоловских и людоедских ячеек», объяснила Захарова, имея в виду военкоматы.

Ранее сообщалось, что полицейских из Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины. По словам источника, они будут распределены в батарею «Арес» и штурмовые батальоны.