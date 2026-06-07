«Ну не дают»: экс-советник Кучмы раскрыл секрет конфликта на Украине Экс-советник Кучмы Соскин: Запад не позволит Зеленскому завершить конфликт

Западные державы не позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому закончить конфликт на Украине, завил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. Политолог утверждает, что страна находится под их контролем.

Ну не дают Зеленскому закончить конфликт. Ему четко поставлено условие, что он должен воевать. Они же говорят, что не выпустят ни одного украинца, чтобы все мужчины могли погибнуть, — сказал политолог.

Соскин отметил, что уже никто не обращает внимания на количество погибших людей и разрушенных объектов. По его словам, режим Зеленского — это абсолютная диктатура, которую «контролируют патроны».

Ранее Соскин заявил, что нынешняя политика насильственной мобилизации на Украине, активно проводимая Киевом и президентом страны Владимиром Зеленским, способна спровоцировать полноценную гражданскую войну в ближайшее время. По мнению аналитика, государственная система перешла все границы в попытках отправить граждан на фронт.