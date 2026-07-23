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23 июля 2026 в 12:04

Несколько жилых домов и санаторий начали уходить под воду в Крыму

В Ялте из-за ливня подтопило несколько жилых домов и санаторий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пять частных домов и многоквартирный жилой дом оказались подтоплены в Ялте и поселке Симеиз из-за сильного ливня, сообщается в канале ГУ МЧС России по Республике Крым на платформе МАКС. В ведомстве добавили, что вода также проникла на первый этаж санатория.

В поселке Симеиз подтопленными оказались четыре частных дома, в городе Ялте подтоплен один частный дом. <...> В санатории «Симеиз» вода проникла на первый этаж здания, — отметили в МЧС.

Кроме того, из-за дождей в районе Симеиза на трассе Ялта — Севастополь сошел сель. Дорожные службы принимают меры по расчистке грязевых масс и восстановлению движения. Для ликвидации последствий шторма привлечены 59 человек и около 17 единиц спецтехники.

Ранее режим повышенной готовности ввели в Тюменском муниципальном округе из-за локальных подтоплений, вызванных продолжительными дождями и подъемом уровня воды. Особое внимание будет уделено населенным пунктам, расположенным в поймах рек.

До этого стало известно, что в Свердловской области из-за паводка подтопило 218 домов, почти 10 мостов оказались затоплены. Сильнее всего от последствий разлива воды пострадали Ирбитский, Невьянский и Березовский округа.

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