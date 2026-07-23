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23 июля 2026 в 12:03

Молния ударила в группу из 50 туристов во время восхождения

Молния поразила туристов во время восхождения в парке Ергаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Красноярском крае в группу примерно из 50 туристов ударила молния, сообщил Telegram-канал К24. Инцидент произошел во время тура «Знакомства с Ергаками», когда две группы объединили для восхождения. Гид принял решение продолжать подъем, несмотря на ухудшающиеся и неблагоприятные погодные условия. В какой-то момент прямо в участников похода попал разряд молнии.

Все туристы выжили, однако один мужчина получил серьезные ожоги рук и ног, а также перелом, из-за чего его эвакуировали спасатели. Еще один пострадавший пожаловался на боль в груди, после чего его семья решила пройти полную медицинскую проверку.

Участники похода отметили, что турфирма «ТурБас» и гид, начавший проводить коммерческие туры только в июне, не принесли им никаких извинений. Руководство компании пообещало уволить инструктора и провести проверку, но пострадавшие туристы намерены добиваться вмешательства правоохранительных органов.

Ранее СК Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели 62-летней туристки на берегу реки Чусовой под Нижним Тагилом. Женщина находилась в палатке, когда сильным порывом ветра повалило березу, упавшую на укрытие. Инцидент произошел во время сплава туристической группы из 100 человек.

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