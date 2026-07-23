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23 июля 2026 в 12:48

В Балашихе пройдут лекции об искусственном интеллекте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Балашихе в парке «Пехорка» в августе и начале сентября пройдет серия бесплатных лекций об искусственном интеллекте, рассказал 360.ru глава городского округа Сергей Юров. Организаторы хотят повысить цифровую грамотность горожан и показать практическую пользу современных технологий.

Чтобы каждый житель любого возраста смог использовать ИИ в быту, в том числе в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения или образования, — рассказал Юров.

Проект реализуют администрация Балашихи и компания «Сбер». Расписание лекций опубликуют в официальных аккаунтах администрации города.

Ранее сообщалось, что россияне назвали ключевым навыком в работе с ИИ умение четко формулировать запросы для чат-ботов. Такой ответ выбрали 35% респондентов.

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