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23 июля 2026 в 12:50

Дети годами в страшных муках из-за сожителя своей матери

В Вологодской области мужчину осудили за истязание детей сожительницы

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд в Вологодской области вынес приговор мужчине за истязание детей сожительницы, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона. Россиянина признали виновным по статье 117 УК РФ и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что с июля 2024 года по апрель 2026 года 34-летний житель поселка Чагода, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно по отношению к детям. Он пытался их устрашать и добивался беспрекословного послушания. Мужчина бил детей ремнем, лишал еды, запирал в комнатах и заставлял драться друг с другом.

О происходящем узнали живущий отдельно отец малолетних и администрация школы, где они учатся. Детей изъяли из семьи матери, сейчас они находятся вместе с родным отцом. С осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 240 тыс. рублей.

Ранее суд продлил срок содержания под стражей супругам, обвиняемым в истязании приемных детей под Воронежем. Они останутся в СИЗО до 23 августа включительно. По версии следствия, мужчина и женщина неоднократно наносили несовершеннолетним телесные повреждения.

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Вологодская область
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дети
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