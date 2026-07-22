Приемные родители устроили ад для взятых из детдома троих детей Суд оставил в СИЗО супругов, обвиняемых в истязании приемных детей под Воронежем

Суд продлил срок содержания под стражей супругам, обвиняемым в истязании приемных детей под Воронежем, сообщили в пресс-службе Новоусманского районного суда. Они останутся в СИЗО до 23 августа включительно.

В инстанции пояснили, что основания для избрания меры пресечения не изменились, поэтому необходимости смягчать ее нет. Кроме того, обвиняемые не имеют заболеваний, которые могли бы препятствовать их заключению. Им грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с сентября 2025 года по апрель 2026 года супруги, будучи недовольными поведением приемных детей, неоднократно совместно наносили им побои и телесные повреждения, причиняя физическую боль и психические страдания, — сказано в сообщении.

Как выяснил телеканал «TV Губерния», два брата 11 и 13 лет и их 10-летняя сестра попали в семью из Новоусманского района из детского дома в Липецкой области. По данным источника, о насилии рассказала младшая девочка. Предположительно, она поделилась этим с одноклассницей, которая сообщила обо всем матери. После этого женщина обратилась в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области опекун на протяжении года издевалась над шестилетним ребенком. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы и назначали ей штраф в размере 300 тыс. рублей. Осужденная не признала вину.