Ребенка из Кузбасса били шваброй и заставляли приседать с книгой в руках

Ребенка из Кузбасса били шваброй и заставляли приседать с книгой в руках Опекун из Мариинска заставляла девочку спать у двери и била ее шваброй

В Кемеровской области опекун из Мариинска на протяжении года издевалась над шестилетним ребенком, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы и назначали ей штраф в размере 300 тыс. рублей. Осужденная не признала вину.

По малозначительным поводам она избивала ребенка ремнем и фрагментом швабры, заставляла подолгу стоять в холодном помещении, приседать с книгой в руках, а также спать у входной двери. В одном из случаев женщина с силой ударила девочку лбом о кухонный стол, — сказано в сообщении.

Ранее в Сочи арестовали местную жительницу, которая жестоко обращалась со своим полуторагодовалым сыном. Женщина била ребенка, подносила к его горлу нож и угрожала расправой.

До этого сообщалось, что мужчина из Красноярска насиловал падчерицу, когда его супруга, мать девочки, находилась на суточных дежурствах. Как следует из показаний ребенка, отчим после сексуального насилия брал нож, приставлял к ее шее и угрожал убить мать, кошку и всю семью, если она кому-либо расскажет. Девочка боялась и молчала более двух лет.