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16 июля 2026 в 18:15

Россиянка угрожала полуторагодовалому сыну, приставив ему нож к шее

Женщину задержали за истязания малолетнего сына в Сочи

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В Сочи арестована местная жительница, которая жестоко обращалась со своим полуторагодовалым сыном, сообщает пресс-служба СК России по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Женщина била ребенка, подносила к его горлу нож и угрожала расправой. В отношении россиянки начато расследование по статьям об истязании и неисполнении родительских обязанностей.

В период с июня по июль 2026 года <...> истязала своего малолетнего сына, систематически применяя к нему физическую силу, нанося удары по голове, туловищу и конечностям, а также подносила к шее ребенка нож, — говорится в сообщении.

Ранее жителя Костромской области приговорили к 12 годам колонии особого режима за убийство сожительницы ножом и отверткой. По версии следствия, 17 марта 30-летний мужчина во время ссоры нанес 39-летней женщине не менее десяти ударов и спрятал тело в подвале.

«Новость дополняется…

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