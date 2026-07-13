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13 июля 2026 в 17:27

Россиянин получил 12 лет за убийство сожительницы ножом и отверткой

Житель Костромской области получил 12 лет колонии за убийство сожительницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Жителя Костромской области приговорили к 12 годам колонии особого режима за убийство сожительницы ножом и отверткой, сообщило СУ СК России по региону. По версии следствия, 17 марта 30-летний мужчина во время ссоры нанес 39-летней женщине не менее десяти ударов и спрятал тело в подвале.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении.

Ранее в Хабаровском крае мужчина выстрелил в бывшую жену из-за страха разоблачения перед нынешней возлюбленной. Инцидент произошел в конце мая 2026 года в селе Пересловка. Во время застолья между бывшими супругами вспыхнул конфликт из-за давних взаимных обид. Женщина пригрозила рассказать новой возлюбленной мужчины, что они все еще общаются.

До этого в Москве пенсионер напал с ножом на свою супругу. Женщина скончалась от полученных ран. Мужчина вскоре покончил с собой. Его тело обнаружили рядом с телом убитой жены. 78-летний мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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