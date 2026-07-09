Россиянин выстрелил в бывшую жену из ружья, чтобы скрыть измену В Хабаровском крае мужчина выстрелил в экс-супругу из страха разоблачения измены

В Хабаровском крае мужчина выстрелил в бывшую жену из-за страха разоблачения перед нынешней возлюбленной, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Инцидент произошел в конце мая 2026 года в селе Пересловка, куда он приехал к женщине для совместного распития спиртного.

Во время застолья между бывшими супругами вспыхнул конфликт из-за давних взаимных обид. Женщина пригрозила рассказать новой возлюбленной мужчины, что они все еще общаются. После скандала обвиняемый отправился домой в соседнее село Могилевка. Однако ночью, опасаясь разоблачения, он взял из гаража гладкоствольное ружье и вернулся к дому бывшей жены.

Мужчина выстрелил в силуэт в окне, после чего покинул место, считая жертву погибшей. Он выбросил одежду в реку, а оружие и патроны спрятал в заброшенном здании. Однако 44-летняя женщина выжила, получив ранение головы, и была госпитализирована.

Подсудимого поместили под стражу, следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Москве пенсионер напал на свою супругу с ножом. Женщина скончалась от полученных ран. Мужчина вскоре покончил с собой. Его тело обнаружили рядом с телом убитой жены.