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16 июля 2026 в 14:34

Бывшая жена Родригеза попыталась закрыть ему выезд из России

Тимур Родригез и Анна Девочкина Тимур Родригез и Анна Девочкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Бывшая супруга певца Тимура Родригеза (настоящее имя — Тимур Керимов) Анна Девочкина пыталась запретить ему выезд за границу накануне его свадьбы, инициировав исполнительное производство, сообщает StarHit. По данным издания, она также требует с артиста алиментные выплаты в размере 7 млн рублей, однако адвокат артиста называет эти претензии необоснованными.

Пока говорить о наличии у Тимура задолженности преждевременно. Пока что все действия были предприняты автоматически — так работает закон. Но их правомерность необходимо проверить. Если есть какая-то задолженность, то она будет оплачена, — сообщил адвокат певца Сергей Жорин.

Пристав уже отказал Девочкиной в запрете на выезд. В издании отметили, что мотивы бывшей супруги — могла ли она пытаться помешать общению Родригеза с сыновьями, которые живут с матерью в Испании, или сорвать свадебное путешествие — остаются неясными.

Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов сообщило, что с Родригеза принудительно взыскивают более 7 млн рублей по алиментам. По данным агентства, речь идет о сумме свыше 7,145 млн рублей. Соответствующие исполнительные производства были возбуждены 26 мая.

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