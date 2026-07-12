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12 июля 2026 в 12:05

Известный телеведущий задолжал более 7 млн рублей по алиментам

РИА Новости: с Тимура Родригеза взыскивают более 7 млн рублей алиментов

Тимур Родригез Тимур Родригез Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов сообщает, что с телеведущего и шоумена Тимура Родригеза (настоящее имя — Тимур Керимов) принудительно взыскивают более 7 млн рублей по алиментам. По данным агентства, речь идет о сумме свыше 7,145 млн рублей. По информации агентства, соответствующие исполнительные производства были возбуждены 26 мая.

Как передает РИА Новости, взыскание связано с нотариально удостоверенными соглашениями об уплате алиментов. Агентство отмечает, что на Родригеза были заведены два исполнительных производства.

При этом, как сказано в публикации, в январе суд в Москве удовлетворил иск Родригеза и разрешил ему не выплачивать алименты на содержание бывшей супруги Анны Девочкиной. По информации агентства, расходы на содержание детей он продолжает оплачивать. У экс-супругов двое детей, которые проживают с матерью.

Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскали 450 тыс. рублей в пользу многодетной матери из Воронежа после того, как ее бывший супруг сбежал от алиментов в Карелию и жил в заброшенном доме. Мужчина задолжал троим детям более 1 млн рублей.

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