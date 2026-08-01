Жених Лерчек впервые вышел на связь после приговора блогера

Жених блогера Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини впервые вышел на связь после вынесения приговора Лерчек. Накануне суд назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно, а после заседания пара отказалась от комментариев журналистам. Спустя сутки Сквиччиарини поблагодарил всех, кто поддерживал их семью, а также опубликовал видео, на котором Лерчек играет с детьми на домашней площадке.

Я переживал за Леру, потому что у нее лечение, стресс, конечно, нельзя. Я хочу сказать, что я очень благодарен, и Лера тоже, что мы можем быть вместе, что она получила шанс быть со своей семьей рядом. Спасибо всем, кто поддерживал, писал. Прямо сейчас мы хотим быть сфокусированы на ее здоровье и лечении. Мы очень благодарны за такую возможность, — сказал Луис.

Ранее сообщалось, что Лерчек намерена обжаловать приговор, по которому ее осудили на пять лет условно. Гагаринский районный суд Москвы признал Чекалину виновной по делу о незаконных валютных операциях. Помимо условного срока, суд назначил блогеру штраф.