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01 августа 2026 в 20:02

Жених Лерчек впервые вышел на связь после приговора блогера

Сквиччиарини рассказал, что переживал за здоровье Лерчек после приговора

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Жених блогера Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини впервые вышел на связь после вынесения приговора Лерчек. Накануне суд назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно, а после заседания пара отказалась от комментариев журналистам. Спустя сутки Сквиччиарини поблагодарил всех, кто поддерживал их семью, а также опубликовал видео, на котором Лерчек играет с детьми на домашней площадке.

Я переживал за Леру, потому что у нее лечение, стресс, конечно, нельзя. Я хочу сказать, что я очень благодарен, и Лера тоже, что мы можем быть вместе, что она получила шанс быть со своей семьей рядом. Спасибо всем, кто поддерживал, писал. Прямо сейчас мы хотим быть сфокусированы на ее здоровье и лечении. Мы очень благодарны за такую возможность, — сказал Луис.

Ранее сообщалось, что Лерчек намерена обжаловать приговор, по которому ее осудили на пять лет условно. Гагаринский районный суд Москвы признал Чекалину виновной по делу о незаконных валютных операциях. Помимо условного срока, суд назначил блогеру штраф.

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Жених Лерчек впервые вышел на связь после приговора блогера
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