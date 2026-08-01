В Нацбанке Украины сообщили о параличе экспорта товаров Глава Нацбанка Украины Пышный заявил об остановке экспорта

Экспорт украинских товаров серьезно задерживается или частично заморожен из-за перебоев в морской логистике, что существенно усложняет работу местного бизнеса, сообщил в социальных сетях глава Национального банка Украины Андрей Пышный. По его словам, предприятия столкнулись с перебоями в денежных потоках, скоплением нереализованной продукции, волатильностью цен и спроса, а также разрывом цепочек поставок и производства.

Особенно ощутимо на предприятия реального сектора влияет ограничение морской логистики. Поэтому экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается, — заявил он.

Ранее западные эксперты заявили, что разрушение портовых объектов в Одесской области из-за боевых действий создает серьезные риски для украинского аграрного экспорта, на долю которого приходится 60% внешнеторгового оборота страны. По их оценкам, через этот регион осуществляется до 90% отгрузок зерновых и масличных культур.

Кроме того, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что приостановка функционирования одесских портов вследствие российских ударов наносит существенный экономический урон Украине. По словам эксперта, страна лишилась каналов сбыта своей продукции за рубеж.