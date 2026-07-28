В США раскрыли, чем российские удары по портам обернулись для Украины

В США раскрыли, чем российские удары по портам обернулись для Украины Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: удары РФ по портам в Одессе душат экономику Украины

Остановка работы одесских портов из-за ударов России наносит серьезный ущерб украинской экономике, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале норвежского политолога Гленна Диесена. Эксперт подчеркнул, что страна осталась без возможности экспорта.

Одесса теперь не рабочий порт. Больше не функционирует. Закрыта, причем на обозримое будущее. Не знаю, назвать ли это быстрым или медленным процессом, но это душит украинскую экономику, — утверждает эксперт.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что усилившиеся удары по портам Украины и другим объектам на территории страны могут приблизить завершение конфликта. По его словам, после закрытия порта Одессы России остается закрыть западный коридор.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В северо-западной акватории Черного моря поражен балкер, осуществлявший доставку военных грузов. Кроме того, в порту Николаев атаковано килекторное судно.