Названо число погибших из-за взрыва в Москве РЕН ТВ: три человека погибли после ЧП в центре Москвы

Три человека погибли после ЧП в центре Москвы, сообщил источник РЕН ТВ в Telegram-канале. Инцидент произошел возле станции метро «Баррикадная».

На месте взрыва на Кудринской площади работают все оперативные службы Москвы. Из ресторана, где случилось ЧП, спасатели выносят пострадавших на руках.

Ранее очевидец сообщил Telegram-каналу «112», что взрыв у сталинской высотки на «Баррикадной» в Москве мог произойти из-за неисправности газового оборудования на кухне ресторана Balzi Rossi. По сведениям канала, инцидент произошел в помещении ресторана.

До этого источник в оперативных службах заявил, что эпицентр взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Егорьевске располагался на третьем этаже. Он также сообщил, что взрыв, предварительно, не повредил несущие конструкции здания.

До этого два человека пострадали в результате взрыва газа в автомобиле в дагестанском Буйнакске. Инцидент произошел в микрорайоне Дружба возле одного из магазинов.