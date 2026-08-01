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01 августа 2026 в 21:24

Ночной велофестиваль в Москве перенесли из-за взрыва

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва‭»
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Ночной велофестиваль в Москве переносится на другую дату в связи с непредвиденными обстоятельствами, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Рядом с местом проведения мероприятия у метро «Баррикадная» прогремел взрыв. Уточняется, что о новой дате фестиваля будет проинформировано в официальных каналах департамента.

Уважаемые участники ночного велофестиваля! В связи с непредвиденными обстоятельствами ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения, — говорится в сообщении.

На месте происшествия в районе «Дома авиаторов» работают все экстренные службы, движение в районе перекрыто. Для координации действий на место прибыл заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее управление МВД России по Москве сообщило, что три человека погибли при взрыве около летнего кафе на Кудринской площади в центре столицы, еще 15 пострадали. Сотрудники полиции занимались расследованием инцидента на месте происшествия.

Взрыв у летнего кафе Balzi Rossi в Москве прогремел во время проведения свадьбы на 50 человек. Открыть ресторан собирались 2 августа в 12:00.

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