Атака БПЛА на Курскую область обернулась ранениями мирных жителей Хинштейн: два человека получили ранения при атаке БПЛА ВСУ на Курскую область

Два жителя Курской области пострадали в результате атак вражеских беспилотников, заявил в своих социальных сетях губернатор Александр Хинштейн. По его словам, ранены мужчина и женщина.

Последняя получила травму в Курчатовском районе. В данный момент 42-летняя пострадавшая госпитализирована в Курскую областную больницу.

Кроме того, в медицинское учреждение обратился мужчина в возрасте 41 года. Утром он получил акубаротравму в Брянской области.

Врачи будут наблюдать его амбулаторно, — уточнил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей 152 украинских БПЛА. В Министерстве обороны РФ проинформировали, что все они были самолетного типа. Работа проводилась в период с 08:00 по 20:00 по московскому времени. В результате атак пострадали Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская области, Республики Крым и Башкортостан, Краснодарский край.

До этого стало известно, что женщина погибла и еще два человека были ранены в результате атаки ВСУ в Севастополе. Госпитализированы 79-летний мужчина и 55-летняя женщина.