Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 22:25

Атака БПЛА на Курскую область обернулась ранениями мирных жителей

Хинштейн: два человека получили ранения при атаке БПЛА ВСУ на Курскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два жителя Курской области пострадали в результате атак вражеских беспилотников, заявил в своих социальных сетях губернатор Александр Хинштейн. По его словам, ранены мужчина и женщина.

Последняя получила травму в Курчатовском районе. В данный момент 42-летняя пострадавшая госпитализирована в Курскую областную больницу.

Кроме того, в медицинское учреждение обратился мужчина в возрасте 41 года. Утром он получил акубаротравму в Брянской области.

Врачи будут наблюдать его амбулаторно, — уточнил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей 152 украинских БПЛА. В Министерстве обороны РФ проинформировали, что все они были самолетного типа. Работа проводилась в период с 08:00 по 20:00 по московскому времени. В результате атак пострадали Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская области, Республики Крым и Башкортостан, Краснодарский край.

До этого стало известно, что женщина погибла и еще два человека были ранены в результате атаки ВСУ в Севастополе. Госпитализированы 79-летний мужчина и 55-летняя женщина.

Регионы
Курская область
пострадавшие
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать убитой в Сербии россиянки раскрыла сумму сбора на кремацию
Отряд элитного подразделения ВСУ «похоронен» на складах ССО после взрыва
Раскрыты личности трех погибших в летнем кафе в центре Москвы
Названа официальная причина взрыва около кафе в Москве
«Это вывод из краха Стармера»: премьера Британии уличили в неэффективности
США польстились на принадлежащий Китаю участок земли в Великобритании
В родном городе Зеленского сотрудники ТЦК совершили расправу
В центре Москвы возобновили движение трамваев
Мирные жители пострадали в результате нападения ВСУ на Белгородскую область
Атака БПЛА на Курскую область обернулась ранениями мирных жителей
Взрыв в центре Москвы на Кудринской площади: кадры с места происшествия
Шеф-повар Balzi Rossi прокомментировал взрыв рядом с кафе
В аккаунте Balzi Rossi появилось первое сообщение после взрыва
Девушка упала на вечеринке и умерла из-за глубокого разреза осколком
СК уточняет количество жертв и пострадавших при взрыве в Москве
У Садового кольца временно перекрыли несколько съездов
«Хлопок очень сильный был»: очевидец рассказал о взрыве в Москве
В Минздраве высказались о пострадавших в результате взрыва в центре Москвы
Появилась первая информация о пострадавших при взрыве в Москве
Генерацию ИИ-изображений в Google Earth отключили через сутки из-за фейков
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.