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01 августа 2026 в 23:17

Раскрыты личности трех погибших в летнем кафе в центре Москвы

НАК: одним из погибших в Москве стал не пустивший женщину с бомбой охранник кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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При взрыве в летнем кафе на Кудринской площади в Москве погибли три человека. Одним из них стал сотрудник охраны, который не пропустил внутрь женщину со взрывчаткой, уточнил данные для ТАСС Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Второй жертвой стала сама злоумышленница. Третьим погибшим числится один из посетителей летнего заведения. Всего, по новой информации, ранения получил 21 человек.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии. Московские власти приносят соболезнования семьям погибших. Следствие будет продолжаться. Дополнительную информацию опубликуют в официальных источниках по мере поступления. Городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел из-за подрыва самодельного взрывного устройства. Пока неизвестно, в результате чего произошла детонация, при попытке активировать устройство или из-за неосторожного обращения.

До этого стало известно, что движение трамваев трех маршрутов в центре Москвы полностью восстановлено. Департамент транспорта столицы в своих социальных сетях проинформировал, что оно было временно прервано после происшествия на Кудринской площади и отмены ночного велофестиваля.

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