В центре Москвы возобновили движение трамваев Движение трамваев в центре Москвы возобновили после взрыва на Кудринской площади

Движение трамваев трех маршрутов в центре Москвы полностью восстановлено, сообщил департамент транспорта столицы в своих социальных сетях. Оно было временно прервано после происшествия на Кудринской площади и отмены ночного велофестиваля.

Восстановлено движение трамваев Т1, Т2 и А в центре города. Трамваи ходят по своим обычным маршрутам, без изменений, — говорится в публикации.

Взрыв произошел у летнего кафе на Кудринской площади. В результате происшествия три человека погибли, 15 жителей Москвы получили ранения. В ночь с 1 на 2 августа в столице был запланирован велофестиваль, из-за которого перекрывали Садовое кольцо и корректировали работу транспорта.

Городские службы продолжают работу на месте происшествия. Дополнительная информация о ходе расследования будет опубликована позже. Жителей и гостей столицы просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам.

Ранее стало известно, что основной версией произошедшего взрыва, предварительно, названа неисправность газового оборудования на кухне летнего кафе. После взрыва участок дороги от станции метро «Баррикадная» до Новинского бульвара перекрыли. К месту происшествия также приехал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.