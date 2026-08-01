Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 22:42

В центре Москвы возобновили движение трамваев

Движение трамваев в центре Москвы возобновили после взрыва на Кудринской площади

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Движение трамваев трех маршрутов в центре Москвы полностью восстановлено, сообщил департамент транспорта столицы в своих социальных сетях. Оно было временно прервано после происшествия на Кудринской площади и отмены ночного велофестиваля.

Восстановлено движение трамваев Т1, Т2 и А в центре города. Трамваи ходят по своим обычным маршрутам, без изменений, — говорится в публикации.

Взрыв произошел у летнего кафе на Кудринской площади. В результате происшествия три человека погибли, 15 жителей Москвы получили ранения. В ночь с 1 на 2 августа в столице был запланирован велофестиваль, из-за которого перекрывали Садовое кольцо и корректировали работу транспорта.

Городские службы продолжают работу на месте происшествия. Дополнительная информация о ходе расследования будет опубликована позже. Жителей и гостей столицы просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам.

Ранее стало известно, что основной версией произошедшего взрыва, предварительно, названа неисправность газового оборудования на кухне летнего кафе. После взрыва участок дороги от станции метро «Баррикадная» до Новинского бульвара перекрыли. К месту происшествия также приехал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Москва
взрывы
трамваи
движение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать убитой в Сербии россиянки раскрыла сумму сбора на кремацию
Отряд элитного подразделения ВСУ «похоронен» на складах ССО после взрыва
Раскрыты личности трех погибших в летнем кафе в центре Москвы
Названа официальная причина взрыва около кафе в Москве
«Это вывод из краха Стармера»: премьера Британии уличили в неэффективности
США польстились на принадлежащий Китаю участок земли в Великобритании
В родном городе Зеленского сотрудники ТЦК совершили расправу
В центре Москвы возобновили движение трамваев
Мирные жители пострадали в результате нападения ВСУ на Белгородскую область
Атака БПЛА на Курскую область обернулась ранениями мирных жителей
Взрыв в центре Москвы на Кудринской площади: кадры с места происшествия
Шеф-повар Balzi Rossi прокомментировал взрыв рядом с кафе
В аккаунте Balzi Rossi появилось первое сообщение после взрыва
Девушка упала на вечеринке и умерла из-за глубокого разреза осколком
СК уточняет количество жертв и пострадавших при взрыве в Москве
У Садового кольца временно перекрыли несколько съездов
«Хлопок очень сильный был»: очевидец рассказал о взрыве в Москве
В Минздраве высказались о пострадавших в результате взрыва в центре Москвы
Появилась первая информация о пострадавших при взрыве в Москве
Генерацию ИИ-изображений в Google Earth отключили через сутки из-за фейков
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.