Мирные жители пострадали в результате нападения ВСУ на Белгородскую область Два мирных жителя Белгородского округа пострадали при ударах со стороны ВСУ

В результате ударов Вооруженных сил Украины в Белгородском округе пострадали два мирных жителя. Один из них ранен в поселке Октябрьский, второй получил акубаротравму в селе Таврово, указали представители оперативного штаба Белгородской области в своих социальных сетях.

В поселке Октябрьский FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. Мужчина с множественными осколочными ранениями груди, живота, рук и ног был доставлен в Октябрьскую районную больницу, затем его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

Второй пострадавший — мужчина с акубаротравмой после атаки на коммерческий объект в селе Таврово. Он получил помощь в больнице № 2 и будет лечиться амбулаторно. Риски для населения в данный момент сохраняются. Гражданам рекомендовали быть предельно внимательными в приграничной зоне.

Ранее сообщалось, что два жителя Курской области пострадали в результате атак вражеских беспилотников. Губернатор Александр Хинштейн проинформировал, что были ранены мужчина и женщина.

До этого стало известно, что средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей 152 украинских БПЛА. В Министерстве обороны РФ проинформировали, что все они были самолетного типа.