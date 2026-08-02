Медики и сотрудники МЧС получили ранения при атаке ВСУ на ДНР

Медики и сотрудники МЧС получили ранения при атаке ВСУ на ДНР Пушилин: минимум 10 человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Донбасс

С начала суток под ударами украинских беспилотников в ДНР пострадали 10 мирных жителей. Среди них сотрудник МЧС и медицинские работники, сообщил глава республики Денис Пушилин в своих социальных сетях.

Он уточнил, что спасатель был ранен в Волновахском округе. На этой же территории в результате атаки на тепловоз пострадал машинист и его помощник.

В Горловке пострадали водитель, врач, два фельдшера скорой помощи и пациент, а также сторож на шахте. Еще один человек получил травмы при ударе ВСУ по легковому автомобилю на трассе Кировское — Шахтерск.

Всего повреждены четыре объекта инфраструктуры, спецтехника, карета скорой помощи и два легковых автомобиля. Официальные органы продолжают сбор информации о последствиях ударов. Граждан призывают к бдительности. Работа экстренных служб продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате ударов Вооруженных сил Украины в Белгородском округе пострадали два мирных жителя. Один из них ранен в поселке Октябрьский, второй получил акубаротравму в селе Таврово, указали представители оперативного штаба Белгородской области в своих социальных сетях.

До этого два жителя Курской области пострадали в результате атак вражеских беспилотников. Губернатор Александр Хинштейн проинформировал, что были ранены мужчина и женщина.