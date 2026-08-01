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01 августа 2026 в 18:03

ВСУ прицельно атаковали российских пожарных, направлявшихся на вызов

Сотрудник МЧС пострадал при атаке дрона ВСУ по пути на пожар в ДНР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сотрудник МЧС пострадал при атаке украинского беспилотника в Волновахском округе Донецкой Народной Республики, когда спасатели направлялись на вызов, сообщили в главном управлении ведомства по региону. Водитель автомобиля был доставлен в больницу. В министерстве уточнили, что в результате удара также серьезно повреждена пожарная автоцистерна.

Утром огнеборцы следовали к месту пожара в Волновахском районе. По пути подразделение подверглось атаке вражеского беспилотника. <...> Водитель автомобиля был доставлен в больницу — в настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь, — заявили в МЧС.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущуюся пассажирскую «Газель» в районе поселка Погар. В результате удара пострадали водитель и две пассажирки. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Кроме того, в Грайворонском округе Белгородской области мужчина получил осколочные ранения лица и плеча в результате атаки FPV-дрона на автомобиль. Бригада скорой помощи доставляла пострадавшего в областную клиническую больницу. Автомобиль получил повреждения.

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