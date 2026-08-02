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02 августа 2026 в 20:27

Водитель налетел на памятник погибшим в годы ВОВ и скрылся

Водитель ВАЗ протаранил памятник погибшим в годы ВОВ в Мордовии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Мордовии водитель наехал на памятник, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили в управлении МВД России по региону. После ДТП виновник скрылся с места происшествия, правоохранители устанавливают его личность. Предварительно, нарушитель передвигался на автомобиле ВАЗ-2110.

В Теньгушеве сотрудниками полиции оперативно установлен водитель, совершивший наезд на памятник. <…> Водитель автомашины ВАЗ-2110, по предварительным данным, не справился с управлением. <…> После совершения ДТП <…> с места происшествия скрылся, — уточнили в МВД.

Правоохранители также составили административный материал по статье об оставлении водителем места ДТП. В полиции уточнили, что водитель был трезв, а транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции в Челябинске задержали 21-летнего водителя ВАЗ-2112, который решил покатать знакомого прямо на капоте машины. Автоинспекторы заметили опасную поездку на видеозаписи, после чего оперативно разыскали нарушителя.

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