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02 августа 2026 в 20:45

ВКС России разнесли в пух и прах пункты управления БПЛА ВСУ

Минобороны России: экипажи ВКС поразили пункты управления БПЛА ВСУ

Авиабомбы ФАБ-500 Авиабомбы ФАБ-500 Фото: РИА Новости
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Экипажи ВКС России нанесли удар по украинским пунктам управления БПЛА и пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области и в Райгордке ДНР, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. В ходе боевых действий применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39.

Кадры объективного контроля нанесения авиационных ударов оперативно-тактической авиацией ВКС России по объектам противника — пунктам управления БПЛА 52-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в н. п. Прудянка и 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Сеньково Харьковской области, а также по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в н.п. Райгородок (ДНР), — уточнили в ведомстве.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российский беспилотник типа «Герань» ударил по радиолокационной станции «Пеликан» в Днепропетровской области Украины. По данным ведомства, вражеская РЛС располагалась в районе населенного пункта Калиновка.

До этого Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Николаев, двум сухогрузам, перевозившим грузы для ВСУ, и морскому буксиру, переоборудованному для применения безэкипажных катеров. По данным Минобороны, удары нанесены в акватории Черного моря с помощью БПЛА.

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