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02 августа 2026 в 18:06

Российская армия поразила несколько украинских целей в Черном море

ВС России поразили два сухогруза и буксир ВСУ в Черном море

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Николаев, двум сухогрузам, перевозившим грузы для Вооруженных сил Украины, и морскому буксиру, переоборудованному для применения безэкипажных катеров, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, удары нанесены в акватории Черного моря с помощью БПЛА.

Поражены: в акватории Черного моря — сухогруз, перевозивший грузы военного назначения; в порту Николаев — портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Украины натягивают антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в Донецкой Народной Республике, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. По его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта из-за ограниченной протяженности защитных конструкций.

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Черное море
сухогрузы
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