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02 августа 2026 в 18:27

Трагедия гибели детей при пожаре в Петербурге получила страшное продолжение

Бабушка погибших при пожаре в Петербурге детей умерла в машине скорой помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Число жертв трагичного пожара, вспыхнувшего утром 2 августа в квартире на Будапештской улице в Санкт-Петербурге, выросло до трех человек: 62-летняя бабушка погибших детей скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу, сообщили ТАСС в оперативных службах. Причиной смерти несовершеннолетних в возрасте четырех и шести лет стало отравление продуктами горения.

Умерла также их 62-летняя бабушка, с которой они и еще двое ее внуков жили вместе. Женщина скончалась в машине скорой помощи, — сказано в сообщении.

Уточняется, что женщина, у которой были оформлены опекунские права на всех четверых внуков, оставалась с ними после того, как их мать лишили родительских прав. В квартире при пожаре также находились еще двое детей — они выжили, их состояние на данный момент уточняется.

На место происшествия уже прибыли дознаватели МЧС и следователи, устанавливается точная причина возгорания. Установлено, что очаг пожара находился в трехкомнатной квартире.

До этого стало известно, что площадь возгорания в квартире в Петербурге составила 10 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 15 специалистов на трех единицах техники.

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