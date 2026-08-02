На Украине начали вводить ограничения на АЗС На Украине начали вводить ограничения на АЗС по продаже дизеля до 50-100 литров

На украинских АЗС начали вводить жесткие лимиты на продажу дизельного топлива — в одни руки отпускают не более 50–100 литров, пишет украинское издание Delo. По его информации, ограничения действуют преимущественно на трассовых станциях, где водители фур массово закупали солярку из-за почти полного исчезновения разницы между оптом и розницей.

По состоянию на 31 июля литр дизеля в среднем стоил 90,55 гривны (около 160 рублей). В материале говорится, что дефицит спровоцирован сокращением европейского импорта и обмелением Дуная, из-за чего операторы не справляются с восполнением запасов. Украинские эксперты считают, что дизельное топливо на разных заправках будет время от времени пропадать, однако полной остановки продаж они пока не ожидают.

Ранее сообщалось, что топливный кризис на Украине стал приобретать катастрофические масштабы. По информации источников, уже в ближайшее время стоимость бензина в стране может вырасти до 100 гривен (около 180 рублей) за литр, а сотрудники ТЦК начали брать взятки талонами на дизель.