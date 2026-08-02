Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 18:26

На Украине начали вводить ограничения на АЗС

На Украине начали вводить ограничения на АЗС по продаже дизеля до 50-100 литров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На украинских АЗС начали вводить жесткие лимиты на продажу дизельного топлива — в одни руки отпускают не более 50–100 литров, пишет украинское издание Delo. По его информации, ограничения действуют преимущественно на трассовых станциях, где водители фур массово закупали солярку из-за почти полного исчезновения разницы между оптом и розницей.

По состоянию на 31 июля литр дизеля в среднем стоил 90,55 гривны (около 160 рублей). В материале говорится, что дефицит спровоцирован сокращением европейского импорта и обмелением Дуная, из-за чего операторы не справляются с восполнением запасов. Украинские эксперты считают, что дизельное топливо на разных заправках будет время от времени пропадать, однако полной остановки продаж они пока не ожидают.

Ранее сообщалось, что топливный кризис на Украине стал приобретать катастрофические масштабы. По информации источников, уже в ближайшее время стоимость бензина в стране может вырасти до 100 гривен (около 180 рублей) за литр, а сотрудники ТЦК начали брать взятки талонами на дизель.

Европа
Украина
АЗС
дефициты
топливо
бензин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При взрыве у полицейского участка погибли не менее семи человек
«Зенит» разгромил «Оренбург» благодаря первому хет-трику сезона
Взрыв газа оказался не помехой для свадьбы
Российские ученые создали генетический атлас болезней сердца
«Об этом и Михалков говорит»: депутат ГД Бурляев предрек скорое очищение РФ
Россиян предупредили об опасности открытых Wi-Fi-сетей
Украину предложили отрезать от моря
Бурляев объяснил, почему отказался баллотироваться в Госдуму
Переехавшего шестилетнего ребенка судоводителя задержали
В давке на фестивале пострадали более 20 человек
«Мы должны быть готовы»: Поддубный раскрыл новую тактику Запада
Все билеты на дебютный матч Зидана в качестве тренера смели за сутки
Аэропорт Стамбула побил рекорд Европы и Турции
Водитель без прав прокатил приятеля на капоте и поплатился за это
Армия Израиля заявила об уничтожении трех радикалов в Газе
В Госдуме спрогнозировали новый этап участия США в конфликте на Украине
Плющенко рассказал, получает ли прибыль от своей академии
Атака ВСУ на Омск 2 августа: что известно, концерт Дайнеко, жертвы
В российском регионе загорелся грузовик с зерном
Российская «Герань» ударила по радиолокационной станции на Украине
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.