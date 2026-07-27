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27 июля 2026 в 14:36

Врач объяснила, почему возникает сильная тяга к сладкому

Врач Кашух: сильная тяга к сладкому может быть связана с недостатком белка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сильная тяга к сладкому может быть сигналом недостатка белка, рассказала RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она отметила, что пищевые предпочтения могут сигнализировать о дефиците нутриентов.

При достаточном потреблении белок дает сытость. При его дефиците человек вскоре после еды снова испытывает голод, и его тянет съесть что-то, что быстро его устранит. Обычно это сладости, — рассказала Кашух.

Врач посоветовала добавить в меню рыбу, птицу, творог и яйца. По ее словам, затянувшийся дефицит нутриентов может вызвать серьезные сбои в работе внутренних органов.

Ранее нутрициолог Анна Педорич рассказала, что недостаточное употребление белка и обилие простых углеводов в рационе могут привести к отекам. Она отметила, что такую проблему может вызвать и распитие спиртного.

Здоровье
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