Врач объяснила, почему возникает сильная тяга к сладкому Врач Кашух: сильная тяга к сладкому может быть связана с недостатком белка

Сильная тяга к сладкому может быть сигналом недостатка белка, рассказала RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она отметила, что пищевые предпочтения могут сигнализировать о дефиците нутриентов.

При достаточном потреблении белок дает сытость. При его дефиците человек вскоре после еды снова испытывает голод, и его тянет съесть что-то, что быстро его устранит. Обычно это сладости, — рассказала Кашух.

Врач посоветовала добавить в меню рыбу, птицу, творог и яйца. По ее словам, затянувшийся дефицит нутриентов может вызвать серьезные сбои в работе внутренних органов.

Ранее нутрициолог Анна Педорич рассказала, что недостаточное употребление белка и обилие простых углеводов в рационе могут привести к отекам. Она отметила, что такую проблему может вызвать и распитие спиртного.