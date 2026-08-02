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02 августа 2026 в 18:45

Скандал у стойки регистрации в аэропорту обернулся массовой дракой

В аэропорту Нюрнберга 11 человек сняли с рейса из-за массовой драки

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press
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В аэропорту Нюрнберга 11 пассажиров были сняты с рейса из-за массовой драки у стоек регистрации, пишет Bild. Инцидент произошел в пятницу, 31 июля. Конфликт вспыхнул между двумя группами людей.

Так, после словесной перепалки 29-летний гражданин Турции ударил 43-летнего соотечественника кулаком в лицо, что спровоцировало массовую драку. Всего в ней участвовали около 20 человек. Дебоширов разняли сотрудники полиции.

До этого мужчина погиб на борту авиалайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Омск. Россиянин вел себя агрессивно: он напал с ножницами на пассажиров и попытался пробиться к пилоту. Пассажиры смогли обезвредить дебошира. После этого мужчина успокоился, и его отпустили, однако вскоре он потерял сознание.

Ранее жителя Франции обвинили в домогательствах к спящей попутчице на рейсе авиакомпании Swiss International Airlines. Инцидент произошел на рейсе из Швейцарии в США. Сначала мужчина отвергал обвинения, но после того, как узнал о многочисленных свидетелях и видеозаписях, заявил, что просто прикоснулся к женщине и не посчитал это чем-то серьезным.

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