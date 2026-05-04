04 мая 2026 в 18:58

Пассажир Swiss Airlines приставал к спящей молодой попутчице

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жителя Франции обвинили в домогательствах к спящей попутчице на рейсе авиакомпании Swiss International Airlines, сообщает People. По информации журналистов, инцидент произошел на рейсе из Швейцарии в США.

В Южный округ Флориды поступила жалоба, что 48-летний мужчина погладил промежность 29-летней девушки, которая спала рядом с ним в салоне первого класса. Затем пассажир оставил жертве записку. Свидетелями домогательств стали как минимум три человека, среди них — стюардесса.

Сначала француз отвергал обвинения, но после того, как узнал о многочисленных свидетелях и видеозаписях, заявил, что просто прикоснулся к женщине и не посчитал это чем-то серьезным. По информации журналистов, подозреваемого поместили под стражу в Федеральном центре содержания в Майами.

Ранее бывший сотрудник банка JPMorgan подал иск с обвинениями в домогательствах против топ-менеджера Лорны Хайдини. Он заявил, что столкнулся не только с принуждениями, но и расистскими оскорблениями. Пострадавший сообщил, что топ-менеджер подмешивала ему в напитки средства, вызывающие сонливость.

