Экс-сотрудник JPMorgan обвинил топ-менеджера в домогательствах

Бывший сотрудник банка JPMorgan подал иск с обвинениями в домогательствах против топ-менеджера Лорны Хайдини, передает газета New York Post. Он утверждает, что столкнулся не только с принуждениями, но и расистскими оскорблениями.

По данным издания, истец выступает под псевдонимом Джон Доу. Он заявил, что топ-менеджер подмешивала ему в напитки вещества, в том числе и средства, вызывающие сонливость. Звучали угрозы и оказывалось давление с использованием своего служебного положения, говорится в материале.

Представители компании не видят обоснований таких обвинений. В банке рассказали о внутренней проверке. Специалисты изучили переписки и другие данные, но не нашли доказательств. Сама Лорна Хайдини через адвокатов отвергла все обвинения.

Лорна категорически отрицает эти обвинения. Она никогда не вела себя неподобающим образом с этим человеком и даже никогда не была в том месте, где предположительно имело место сексуальное насилие, — заявили ее представители.

По информации NYP, предполагаемым автором иска является 35-летний Чирайю Рана. При этом уточняется, что Хайдини не была его непосредственным руководителем.

