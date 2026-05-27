27 мая 2026 в 00:34

Жители Европы высказались о возможной войне с Россией

Журналист Хелали: жители Европы не хотят воевать с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обычные жители стран Европы не хотят воевать с Россией, а военная риторика формируется политическими элитами, заявил РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали на полях Международного форума по безопасности. По его мнению, местные выступают за мирные отношения с Россией, в том числе и он сам.

Военная истерия создана элитами, люди не хотят воевать с Россией, я могу сказать это как один из тех, у кого есть греческие корни, гражданство в Греции. Люди не хотят воевать с Россией — они хотят мира с Россией, — сказал Хелали.

Он добавил, что США и европейские страны также должны прекратить поддержку Киева. Украина используется как площадка для реализации более широких политических целей, сказал журналист. Хелали также выразил мнение, что западные страны используют украинскую территорию как плацдарм для давления на другие государства и народы.

Ранее немецкое внешнеполитическое ведомство вызвало посла РФ Сергея Нечаева, после того как Москва предложила другим государствам эвакуировать дипломатов из Киева. Берлин заявил, что продолжит твердую поддержку Украины и его не удастся «запугать угрозами».

Европа
Россия
Украина
США
