Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 23:17

США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины

США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины и Запада

Совбез ООН Совбез ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM
США не присоединились в ООН к совместному заявлению Киева и стран Запада против России, передает ТАСС слова постпреда Украины при ООН Андрея Мельника. Он отметил, что среди тех, кто согласился с заявлениями, были 47 стран.

Мельник зачитал заявление в штаб-квартире всемирной организации. По его словам, среди государств, которые присоединились к этим заявлениям, были Венгрия и Словакия, а также Евросоюз как объединение.

Ранее стало известно, что Госдума представила в палату парламента проект обращения к ООН и парламентам стран мира, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Документ подготовлен после сообщений об атаке ВСУ на Старобельск. Политик отметил, что отсутствие реакции на инициативу Госдумы может рассматриваться как молчаливое согласие с произошедшим.

До этого Слуцкий заявил: атака ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР стала варварским терактом и очередным военным преступлением. По его словам, поддерживающие Киев западные страны несут ответственность за гибель мирных жителей.

