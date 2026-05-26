Захарова призвала Гутерриша обратить внимание на гибель детей в ЛНР

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу следовало бы выражать обеспокоенность в связи с убийством Украиной невинных детей, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала его реакцию на планы России наносить системные удары по объектам военно-промышленного комплекса Киева.

Ранее Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сообщениями о возможных системных ударах России по предприятиям военно-промышленного комплекса Киева. Тогда Захарова напомнила о событиях в Старобельске. В ЛНР 35 человек ранены при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. Как уточнил в соцсетях глава региона Леонид Пасечник, спасатели разбирали завалы, двоих удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Некоторые дети оставались под обломками.

Как сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Россия намерена установить все обстоятельства теракта в Старобельске и добиться наказания виновных. По его словам, ответственность должны понести лица, отдававшие приказы, содействовавшие атаке и обеспечивавшие политическое прикрытие.