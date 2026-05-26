26 мая 2026 в 22:27

Путин заявил о дружеских отношениях с Токаевым

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у него сложились дружеские отношения с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сказано в статье, опубликованной в преддверии государственного визита в Казахстан. По его словам, встречи и переговоры с Токаевым проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на конкретный результат.

У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем сложились по-настоящему дружеские, искренние отношения. Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и нацелены на результат, — подчеркнул Путин.

Президент РФ также отметил, что Москва и Астана уделяют особое внимание развитию двустороннего сотрудничества. По его словам, стороны неизменно делают акцент на укреплении взаимовыгодных связей между Россией и Казахстаном в различных сферах.

Путин добавил, что развитие российско-казахстанских отношений остается одним из ключевых направлений взаимодействия двух стран. Речь идет как об экономике, так и о сотрудничестве в других областях.

Ранее стало известно, что Путин и Токаев поддерживают постоянный контакт, поскольку лидеры встречались уже 38 раз с момента вступления последнего в должность, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что это очень высокая интенсивность общения между главами двух стран.

