Малкин продлил контракт с «Питтсбургом» еще на один сезон

Российский нападающий Евгений Малкин, которому 31 июля исполнится 40 лет, продлил контракт с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Как сообщается на сайте NHL, новое соглашение рассчитано на один год, а зарплата хоккеиста в сезоне-2026/27 составит $5,5 млн (393,5 млн рублей).

Малкин был выбран «Питтсбургом» под вторым номером драфта НХЛ 2004 года и всю североамериканскую карьеру провел в одном клубе. За 20 сезонов он трижды выиграл Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. На счету россиянина 1407 очков (533 шайбы и 874 передачи) в 1269 матчах регулярных чемпионатов НХЛ это второй результат среди российских игроков после Александра Овечкина.

До отъезда в НХЛ Малкин выступал за магнитогорский «Металлург», с которым становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. В составе сборной России нападающий дважды выигрывал чемпионат мира, а также завоевывал серебряные и бронзовые медали мировых первенств.

