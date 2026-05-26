26 мая 2026 в 21:45

Малкин продлил контракт с «Питтсбургом» еще на один сезон

Евгений Малкин продлил контракт с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на год

Евгений Малкин Евгений Малкин Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire/Global Look Press
Российский нападающий Евгений Малкин, которому 31 июля исполнится 40 лет, продлил контракт с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Как сообщается на сайте NHL, новое соглашение рассчитано на один год, а зарплата хоккеиста в сезоне-2026/27 составит $5,5 млн (393,5 млн рублей).

Малкин был выбран «Питтсбургом» под вторым номером драфта НХЛ 2004 года и всю североамериканскую карьеру провел в одном клубе. За 20 сезонов он трижды выиграл Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. На счету россиянина 1407 очков (533 шайбы и 874 передачи) в 1269 матчах регулярных чемпионатов НХЛ это второй результат среди российских игроков после Александра Овечкина.

До отъезда в НХЛ Малкин выступал за магнитогорский «Металлург», с которым становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. В составе сборной России нападающий дважды выигрывал чемпионат мира, а также завоевывал серебряные и бронзовые медали мировых первенств.

