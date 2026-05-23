ЧМ по хоккею с мячом отменили из-за отсутствия России

ЧМ по хоккею с мячом отменили из-за проблем с финансированием при неучастии РФ

Международная федерация бенди (FIB) объявила об отмене мужского и женского чемпионатов мира 2027 года. Причиной стали финансовые сложности у представителей Финляндии, Норвегии и Швеции на фоне отсутствия сборных России и Белоруссии.

Последний мужской турнир прошел в январе 2026 года в финском Пори, где победила Швеция. Именно скандинавские страны инициировали обсуждение перехода на проведение чемпионата мира раз в два года.

В нынешних условиях, когда ни Россия, ни Белоруссия не участвуют в турнирах, мы видим необходимость в более устойчивой международной системе для взрослых национальных сборных. Сейчас мы продолжаем работу над форматом следующего сезона для национальных команд и позже предоставим дополнительную информацию, — указано в сообщении.

Исторически самыми успешными командами в этом виде спорта являются сборные России и СССР. Они завоевали в сумме 39 наград (включая 26 золотых).

