«Локомотив» завоевал второй Кубок Гагарина: почему клуб доминирует в КХЛ

«Локомотив» второй год подряд становится обладателем Кубка Гагарина. Почему клуб из Ярославля доминирует в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), кто стал главным героем финальной серии против казанского «Ак Барса» — в материале NEWS.ru.

Кто возглавил «Локомотив» перед стартом сезона

В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина под руководством Игоря Никитина. Это была вершина четырехлетней работы специалиста в ярославской команде. Однако после победы Никитин вернулся в ЦСКА, и чемпионская команда осталась без тренера.

В июле 2025 года «Локомотив» возглавил именитый 65-летний канадский специалист Боб Хартли. Хотя тренера привлекла возможность поработать с командой-чемпионом, переговоры велись непросто, рассказывал президент «Локомотива» Юрий Яковлев. Последним местом работы Хартли был омский «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

«Я был уверен, что моя тренерская карьера завершена. Думал, что так и будет, продолжал работать в хоккейных школах, на телевидении, радио, занимался бизнесом, был счастливым дедушкой. Юрий Яковлев звонил мне четыре раза, трижды я отказывался, говорил, что моя карьера завершена. Но он очень хорошо умеет вести переговоры, потому что не было разговора о контракте, он просто сказал: „Добро пожаловать в Ярославль“. Когда я услышал это, это был словно какой-то укол. Потом пазл сразу начал складываться: здесь работал Брэд Маккриммон (бывший главный тренер „Локомотива“, который погиб вместе с командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. — NEWS.ru), это чемпионская команда. Кусочки пазла стали складываться, и я понял, что должен здесь работать», — объяснил Хартли.

С новым тренером «Локомотив» успешно выступил в регулярном чемпионате, второй раз подряд став победителем Западной конференции. Команда набрала 98 очков и без проблем вышла в плей-офф.

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли на церемонии награждения после окончания матча финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Казани Фото: Александр Кряжев /РИА Новости

Как «Локомотив» прошел первые раунды плей-офф

В первом раунде плей-офф соперником «Локомотива» стал московский «Спартак». Несмотря на уверенную победу ярославцев в серии (4:1), в каждом матче шла упорная борьба. В двух встречах из пяти для определения победителя понадобился овертайм.

Во втором раунде плей-офф «Локомотив» одолел уфимский «Салават Юлаев». Для выхода в полуфинал команде Хартли понадобилось минимальное количество матчей — четыре. В трех встречах вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отыграл на ноль. Главным героем серии стал 39-летний Александр Радулов: нападающий «Локомотива» забросил две шайбы и сделал три голевые передачи.

Ключевой момент плей-офф: «Локомотив» был в 33 секундах от вылета в полуфинале

В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» с большим трудом прошел омский «Авангард». Команде Хартли потребовалось настоящее чудо.

Шестая встреча команд прошла в Омске. Счет в серии был 3:2 в пользу «Авангарда». Подопечные Ги Буше находились в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. «Локомотив» до 59-й минуты проигрывал со счетом 0:2. Но за 33 секунды до сирены произошло чудо: нападающий Максим Шалунов забросил две шайбы с разницей в 20 секунд с передач Радулова и перевел игру в овертайм.

Матч впервые по ходу серии перешел в дополнительное время. Лишь в концовке второго овертайма шайбу в ворота Серебрякова забросил защитник «Локомотива» Рушан Рафиков. Ярославцы вытащили, казалось, уже проигранный матч и сравняли счет в серии.

Рушан Рафиков («Локомотив») радуется забитой шайбе Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В решающем, седьмом матче ярославцы также отыгрались по ходу встречи, уступая в две шайбы. «Локомотив» открыл счет уже на 25-й секунде. Однако в середине второго периода «Авангард» вел в счете 3:1. До перерыва Шалунов сократил отставание. В третьем периоде нападающий «Локомотива» Егор Сурин сравнял счет — 3:3. Как и в шестой встрече в Омске, для определения победителя потребовался второй овертайм. Решающую шайбу забросил Максим Березкин — 4:3. «Локомотив» совершил невероятный камбэк в серии и вышел в финал Кубка Гагарина.

«Ключевой момент серии — 33 секунды до конца шестого матча. Радулов и Шалунов перевернули игру с ног на голову. „Авангард“ настолько хорошо и уверенно контролировал игру, не давая „Локомотиву“ шансов. Все ждали окончания серии. На трибунах у омских болельщиков даже был плакат, что у „Локомотива“ конечной остановкой будет Омск. Но двумя моментами ярославцы перевернули матч, а затем и серию», — сказал NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев.

Как сложилась финальная серия «Локомотива» и «Ак Барса»

Первые два матча финальной серии прошли в Ярославле. Команды обменялись победами: сначала сильнее оказались хозяева со счетом 3:1, затем «Ак Барс» разгромил «Локомотив» — 5:1.

Затем команды переехали в Казань. Третью игру уверенно забрал «Локомотив» — 4:1. Для «Ак Барса» это было первое домашнее поражение в этом плей-офф. В четвертом матче серии была равная борьба, но удача была на стороне казанцев — 2:1. Счет в серии снова стал равным.

Во время четвертой игры тяжелую травму получил форвард «Локомотива» Георгий Иванов. Для команды это была большая потеря, учитывая, что в финальной серии он был лучшим нападающим команды на вбрасываниях. Однако «Локомотив» перестроился и уверенно победил в пятой домашней встрече — 4:1.

Рушан Рафиков («Локомотив»), Нэйтан Тодд («Ак Барс») и вратарь Даниил Исаев («Локомотив») Фото: Максим Богодвид /РИА Новости

Шестая игра серии прошла в Казани. В первом периоде дубль в составе ярославцев сделал Сурин. За восемь минут до конца третьего периода Шалунов забросил третью шайбу. Казалось, игра закончена, но «Ак Барс» сумел возродить интригу. Нэйтан Тодд и Никита Лямкин отыграли две шайбы, а на последней минуте казанцы, заменив вратаря на шестого полевого игрока, могли перевести встречу в овертайм, но ярославцев спас Исаев.

«Локомотив» победил 3:2 и второй год подряд завоевал Кубок Гагарина. Все хоккеисты качали Хартли на руках. После встречи канадец заявил, что уйдет из «Локомотива» и завершит тренерскую карьеру.

«Я точно ухожу. Я уже устал и больше не буду работать», — заявил Хартли.

По традиции в раздевалке хоккеисты пили шампанское из призового кубка. Капитан «Локомотива» Александр Елесин поздравил партнеров по команде с победой.

«Братва! 33 секунды было! Да. Все уже списали нас. Но мы такой характер показали. Мы показали, что это все не просто так, парни. Часть победы, конечно же, посвящается той команде (жертвам авиакатастрофы в 2011 году. — NEWS.ru)… Я всех поздравляю, мужики. Могу сказать вам лишь одно: один кубок хорошо, а два — лучше!» — сказал Елесин в раздевалке.

Почему «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина

Еще до старта сезона многие отправляли «Локомотив» в финал Кубка Гагарина и считали, что эта команда способна выиграть второй титул подряд, заявил NEWS.ru спортивный комментатор Денис Казанский. По его мнению, «Ак Барс» преобразился в плей-офф, поэтому решающая серия получилась интересной.

«C одной стороны, очевидный победитель. Еще до старта сезона „Локомотив“ отправляли в финал, были рассуждения, что эта команда может выиграть второй раз подряд. Но мы видели, насколько все было плотно. „Локомотив“ от вылета отделяли 33 секунды в полуфинальной серии с „Авангардом“, а в заключительной игре от овертайма отделило одно спасение Даниила Исаева. „Ак Барс“ был очень сырой в регулярном чемпионате, а в плей-офф это была совершенно другая команда. Финал получился очень классным, и он абсолютно точно многим запомнится», — сказал Казанский.

Болельщики «Локомотива» радуются заброшенной шайбе своей команды в матче финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Казани Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По его мнению, возглавив чемпионскую команду, Хартли не стал навязывать свою волю и укрепил и без того прочный фундамент команды.

«Команда была сделана президентом Яковлевым и предыдущим тренером Игорем Никитиным. Они сделали фундаментальную работу. Пришел новый тренер, и здесь великое мастерство Боба Хартли. Одно дело - приходить в команду, которая пытается на что-то претендовать, но, когда ты приходишь в чемпионскую команду, твоя задача - повторить успех, и это вызов совсем иного масштаба. Мастерство Хартли заключается в том, что он не стал навязывать свою волю как тренера. Изменений в составе практически не было. Тот фундамент и некоторые краски от Хартли сделали команду устойчивой ко всем проблемам. Перед пятой игрой, когда получил травму Иванов, казалось, что это катастрофическая потеря, после которой „Локомотив“ может не вернуться. А они заиграли еще сильнее!» — добавил Казанский.

Как отметил комментатор, помимо Хартли, важнейшим фактором успеха «Локомотива» в Кубке Гагарина стала игра Исаева и Радулова. По мнению Казанского, голкипер провел безупречную финальную серию против казанского «Ак Барса».

«До финальной серии Исаев играл не на таком высоком уровне спасений, как в прошлом сезоне. Там он был безупречен. В полуфинале Исаев был очень нервным. Но в финале, преодолев омский „Авангард“, он ментально вернулся на запредельный уровень. И, конечно, Радулов. В 40 лет оставаться лучшим игроком КХЛ. Мы видели, как он может меняться: насколько агрессивным он был в серии с Омском и насколько спокойным и хладнокровным был в серии с „Ак Барсом“», — сказал Казанский.

Экс-генменеджер московского «Динамо» и сборной России Андрей Сафронов также высоко оценил игру Исаева. По его мнению, вратарь «Локомотива» заслуженно получил приз лучшего игрока плей-офф. Сафронов назвал Радулова главным фактором успеха ярославцев.

Игроки и тренерский штаб «Локомотива» празднуют победу в раздевалке после окончания матча финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Казани Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Главная составляющая — это Радулов. Его энергия, техника, желание. Это эталон, на который должны равняться молодые хоккеисты. КХЛ гордится, что он играет в нашей лиге, а молодые игроки должны равняться на Сашку», — сказал Сафронов.

Дементьев отметил шикарный хоккей в исполнении «Локомотива» и «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина. По его словам, болельщики и специалисты получили удовольствие от игры.

«Радует структурная системная работа Ярославля. „Локомотив“ два года подряд выигрывает Кубок Гагарина. Такое впечатление, что эти игроки с любым тренером могут сделать результат», — сказал Дементьев.

Читайте также:

Золото Сочи, история любви, школа в Китае: как живет фигуристка Волосожар

Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан: реакция Тарасовой, Журовой

€2 млн в год. Сбежал и вернулся за деньгами: Шварц снова возглавит «Динамо»