Чудо и сумасшедшая драма: серия «Локо» — «Авангард» вошла в историю КХЛ

Ярославский «Локомотив» третий год подряд вышел в финал Кубка Гагарина. В серии против омского «Авангарда» команда Боба Хартли совершила невероятный камбэк со счета 1-3. Почему это противостояние войдет в историю Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — в материале NEWS.ru.

Как «Авангард» вырвался вперед в серии против «Локомотива»

Первые два матча полуфинальной серии состоялись в Ярославле. «Авангард» победил в обоих гостевых поединках. Сначала омичи переиграли «Локомотив» со счетом 5:2. Затем «Авангард» оказался сильнее 3:1.

Во втором матче серии произошел уникальный эпизод: были удалены все игроки, находившиеся на льду. Это произошло сразу после гола защитника «Локомотива» Андрея Сергеева. В конце первого периода форвард Александр Радулов что-то сказал в адрес вратаря «Авангарда» Никиты Серебрякова, и началась массовая драка. Судьи выписали по двухминутному штрафу каждому из десяти игроков на площадке. Ситуация повторилась во втором периоде. За потасовки были удалены 13 хоккеистов. Команды суммарно заработали 144 штрафные минуты.

После двух матчей в Ярославле серия переехала в Омск. «Авангард» здорово начал третью встречу и повел 2:0. Однако во втором периоде «Локомотив» перевернул ход игры. Сначала железнодорожники реализовали пятиминутное удаление Наиля Якупова, а затем забросили еще дважды. В третьем периоде «Локомотив» забил четвертый гол в пустые ворота и победил — 4:2.

Вторая игра в Омске завершилась в пользу «Авангарда» со счетом 2:0. «Локомотив» не смог пробить вратаря хозяев Серебрякова. «Авангард» находился в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина — счет 3-1 в серии.

Фото: Ярослав Неелов/РИА Новости

Как «Локомотив» перевернул серию против «Авангарда»

«Локомотив» проводил пятую игру дома и не имел права на ошибку. Ярославцы уверенно победили со счетом 4:0.

Шестая встреча прошла в Омске. «Авангард» стремился закрыть серию в домашнем матче. «Локомотив» до 59-й минуты проигрывал со счетом 0:2. Но за 33 секунды до сирены произошло чудо: нападающий Максим Шалунов забросил две шайбы с разницей в 20 секунд с передач Радулова и перевел игру в овертайм.

Матч впервые по ходу серии перешел в дополнительное время. Лишь в концовке второго овертайма шайбу в ворота Серебрякова забросил защитник «Локомотива» Рушан Рафиков. Ярославцы вытащили, казалось, уже проигранный матч и сравняли счет в серии.

Как сложился решающий матч серии

Решающая седьмая игра прошла в Ярославле. Хозяева открыли счет уже на 25-й секунде. Однако в середине второго периода «Авангард» вел в счете 3:1. До перерыва Шалунов сократил отставание. В третьем периоде нападающий «Локомотива» Егор Сурин забросил свою первую в этом плей-офф шайбу и сравнял счет — 3:3.

Как и в шестой встрече в Омске, для определения победителя потребовался второй овертайм. Решающую шайбу забросил Максим Березкин — 4:3. «Локомотив» совершил невероятный камбэк в серии и вышел в финал Кубка Гагарина.

Игра «Локомотив» — «Авангард» стала самой продолжительной в истории седьмых матчей КХЛ. Встреча завершилась на отметке 88 минут и 31 секунда. Третий год подряд серия ярославцев и омичей заканчивается в седьмой игре. Все время побеждал «Локомотив».

«Это сумасшествие. Эти серии с „Авангардом“ — это самое лучшее, что может быть в хоккее. Прошлый матч — вообще чудо. Не знаю, что говорить, обожаю наших болельщиков, этот город. Спасибо всем за поддержку, встретимся в финале», — сказал автор победной шайбы Березкин после матча.

После выхода в финал наставник «Локомотива» Боб Хартли рассказал, что гордится своими подопечными.

Фото: Ярослав Неелов/РИА Новости

«Шестая игра, проигрывали в две шайбы, вытащили на последних секундах и выиграли во втором овертайме. Сегодня опять, седьмая игра, проигрывали в две шайбы, Шалунов забил очень важный гол в конце второго периода, потом сравняли в третьем периоде и снова выиграли во втором овертайме. Такая гордость за этих ребят, когда видишь, как они сражались и бились друг за друга. Горжусь, что работаю с ними, и получаю удовольствие от этого», — сказал Хартли на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после матча напомнил о чемпионском опыте «Локомотива».

«Противник — очень зрелая команда, а у нас пришло 15 новых игроков. Один тот факт, что мы, по сравнению с прошлым годом, дошли до третьего раунда, показывает, что мы прогрессируем. Но проблема в том, что мы на этом этапе встретились с топовой командой. У „Локомотива“ невероятная глубина состава и зрелый коллектив. Мы большими шагами идем к тому, чтобы находиться на этом уровне, но пока останавливаемся в одном голе от этого. Что в предыдущем матче во втором овертайме, что сегодня. Мы очень близки к ним, очень горжусь своими ребятами», — сказал Буше.

Что помогло «Локомотиву» выиграть серию у «Авангарда»

В полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» удача и везение были на стороне команды из Ярославля, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. По его словам, этот фактор часто определяет исход поединка равных по силе коллективов.

«Когда встречаются команды одного уровня, большое значение имеет удача. Как иначе объяснить спасение „Локомотива“ с 0:2 за 33 секунды до конца шестого матча серии? Удача и везение были на стороне Ярославля. В игровом плане я бы никому не отдал предпочтения. В некоторой степени меня даже удивил „Авангард“, хотя я не все их матчи видел. Это целостный коллектив с хорошей игрой. Они знают, как действовать в той или иной ситуации», — сказал Майоров.

«Локомотив» и «Авангард» выдали яркую семиматчевую полуфинальную серию Кубка Гагарина, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, игроки обеих команд вытащили из себя максимум, чтобы показать зрителям интересный хоккей. Дементьев считает, что ключевым событием серии стало спасение «Локомотива» в шестом матче серии со счета 0:2 за 33 секунды до конца третьего периода.

«Сплошное удовольствие от всех семи встреч. Кто бы думал, что можно выиграть три встречи подряд, уступая в серии 1-3? Ключевой момент серии — 33 секунды до конца шестого матча. Александр Радулов и Максим Шалунов перевернули игру с ног на голову. „Авангард“ настолько хорошо и уверенно контролировал игру, не давая „Локомотиву“ шансов. Все ждали окончания серии. На трибунах у омских болельщиков даже был плакат, что у „Локомотива“ конечной остановкой будет Омск. Но двумя моментами ярославцы перевернули матч, а затем и серию», — сказал Дементьев.

Фото: Ярослав Неелов/РИА Новости

Он считает, что Буше слишком нагрузил своих лидеров, им не хватило свежести на все семь матчей против «Локомотива». По словам Дементьева, успех ярославцев связан с долгой и успешной работой по воспитанию, отбору игроков, созданию коллектива единомышленников.

«В этой серии много нюансов. Если мы коснемся управления команды, мне сложно учить Буше, но как наблюдатель со стороны и имея определенную базу знаний, с таким распределением времени ведущих игроков им просто не хватило сил на все семь игр с овертаймами. Играть в 11 нападающих крайне сложно. Одни хоккеисты перебрали игрового времени, другие — недобрали. Из этих вещей сложилось преимущество „Локомотива“», — сказал Дементьев.

Тренерское искусство стало определяющим в исходе полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом», заявил NEWS.ru бывший генменеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. По его словам, более опытный специалист Хартли переиграл Буше.

«Хартли показал свой уровень и сплотил команду. Это привело к тому, что „Локомотив“ отыгрался в серии со счета 1-3. У Буше был полный карт-бланш по созданию коллектива. Он его создал, но когда он в интервью после серии говорит о большом количестве травмированных, нет глубины состава, молодая команда, что ему пришлось все поменять, это выглядит некрасиво. Когда они вели в серии 2-0 после двух гостевых матчей в Ярославле, были только позитивные слова. Опыта битв за выживание у „Локомотива“ больше», — сказал Сафронов.

