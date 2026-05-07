Майоров раскрыл, что помогло «Локомотиву» перевернуть серию с «Авангардом»

Майоров: в серии «Локомотив» — «Авангард» удача была на стороне ярославцев

Джованни Фьоре («Авангард») и Андрей Сергеев («Локомотив») в матче плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина Джованни Фьоре («Авангард») и Андрей Сергеев («Локомотив») в матче плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» удача и везение были на стороне команды из Ярославля, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. По его словам, этот фактор часто определяет исход поединка равных по силе коллективов.

Когда встречаются команды одного уровня, большое значение имеет удача. Как иначе объяснить спасение «Локомотива» с 0:2 за 33 секунды до конца шестого матча серии? Удача и везение были на стороне Ярославля. В игровом плане я бы никому не отдал предпочтение. В некоторой степени меня даже удивил «Авангард», хотя я не все их матчи видел. Это целостный коллектив с хорошей игрой. Они знают, как действовать в той или иной ситуации, — сказал Майоров.

Полуфинальная серия Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» завершилась со счетом 4-3 в пользу ярославцев. По ходу противостояния команда Боба Хартли уступала 1-3. В шестом матче серии «Авангард» за 33 секунды до конца третьего периода вел со счетом 2:0, но «Локомотив» смог отыграться и вырвать победу во втором овертайме. В решающей седьмой встрече омичи вели в гостях со счетом 1:3, но уступили во втором овертайме 3:4.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов назвал серию «Локомотива» и «Авангарда» лучшей в этом плей-офф КХЛ. Он отметил, что после прошедшей игры преимущество на стороне ярославцев.

Кирилл Николаев
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
