08 мая 2026 в 11:33

Майоров назвал фаворита серии «Локомотив» — «Ак Барс» в Кубке Гагарина

Майоров: «Локомотив» умеет противостоять силовому хоккею «Ак Барса»

Борис Майоров Борис Майоров Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
«Локомотив» умеет противостоять силовому хоккею, который показывает «Ак Барс», заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. По его мнению, у ярославской команды больше игровых качеств, чем у казанцев. В то же время Майоров напомнил, что у «Ак Барса» больше времени на восстановление перед финальной серией.

Сложно кому-то дать предпочтение. «Локомотив» умеет противостоять силовому хоккею, который показывает «Ак Барс». Игровых качеств у Ярославля больше, чем у Казани. Другой вопрос — как семиматчевая серия против «Авангарда» отразится на состоянии хоккеистов «Локомотива»: отдано много сил, перелеты. «Ак Барсу» легче дался выход в финал. Этот фактор может сыграть в пользу Казани, — сказал Майоров.

«Локомотив» и «Ак Барс» сыграют в финале Кубка Гагарина. Первый матч серии до четырех побед пройдет 11 мая в 14:30 мск.

Ранее Майоров заявил, что в полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» удача и везение были на стороне команды из Ярославля. По его словам, этот фактор часто определяет исход поединка равных по силе коллективов.

К. Николаев
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
