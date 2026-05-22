Казанский подвел итоги финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс»

Еще до старта сезона многие отправляли ярославский «Локомотив» в финал Кубка Гагарина и считали, что эта команда способна выиграть второй титул подряд, заявил NEWS.ru спортивный комментатор Денис Казанский. По его мнению, казанский «Ак Барс» преобразился в плей-офф, поэтому решающая серия получилась интересной.

C одной стороны, очевидный победитель. Еще до старта сезона «Локомотив» отправляли в финал, были рассуждения, что эта команда может выиграть второй раз подряд. Но мы видели, насколько все было плотно. «Локомотив» от вылета отделяли 33 секунды в полуфинальной серии с «Авангардом», а в заключительной игре от овертайма отделило одно спасение Даниила Исаева. «Ак Барс» был очень сырой в регулярном чемпионате, а в плей-офф это была совершенно другая команда. Финал получился очень классным, и он абсолютно точно многим запомнится, — сказал Казанский.

Ранее «Локомотив» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани, а победные шайбы в составе гостей забросили Егор Сурин (дубль) и Максим Шалунов.

«Локомотив» стал четвертой командой в истории КХЛ, сумевшей защитить чемпионский титул, — ранее это удавалось «Ак Барсу» (2009, 2010), московским «Динамо» (2012, 2013) и ЦСКА (2022, 2023). Трижды подряд Кубок Гагарина не выигрывал никто.