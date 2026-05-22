Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 12:07

Казанский подвел итоги финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс»

Казанский: «Локомотив» отправляли в финал Кубка Гагарина еще до старта сезона

Денис Казанский Денис Казанский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Еще до старта сезона многие отправляли ярославский «Локомотив» в финал Кубка Гагарина и считали, что эта команда способна выиграть второй титул подряд, заявил NEWS.ru спортивный комментатор Денис Казанский. По его мнению, казанский «Ак Барс» преобразился в плей-офф, поэтому решающая серия получилась интересной.

C одной стороны, очевидный победитель. Еще до старта сезона «Локомотив» отправляли в финал, были рассуждения, что эта команда может выиграть второй раз подряд. Но мы видели, насколько все было плотно. «Локомотив» от вылета отделяли 33 секунды в полуфинальной серии с «Авангардом», а в заключительной игре от овертайма отделило одно спасение Даниила Исаева. «Ак Барс» был очень сырой в регулярном чемпионате, а в плей-офф это была совершенно другая команда. Финал получился очень классным, и он абсолютно точно многим запомнится, — сказал Казанский.

Ранее «Локомотив» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани, а победные шайбы в составе гостей забросили Егор Сурин (дубль) и Максим Шалунов.

«Локомотив» стал четвертой командой в истории КХЛ, сумевшей защитить чемпионский титул, — ранее это удавалось «Ак Барсу» (2009, 2010), московским «Динамо» (2012, 2013) и ЦСКА (2022, 2023). Трижды подряд Кубок Гагарина не выигрывал никто.

Спорт
Локомотив
Ак Барс
Кубок Гагарина
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
Эксперт рассказала, где недорого отдохнуть на море в июне
Эндокринолог объяснила, симптомом каких заболеваний может быть бессонница
СПЧ: удар по колледжу в Луганске следует признать военным преступлением
Водителям назвали нарушения, которые гарантированно приведут к потере прав
ВСУ потеряли две роты солдат в боях в Запорожской области
«Мы наблюдаем»: Бородин раскрыл подробности иска к комику Незлобину
Появились детали ДТП с участием самосвала и пассажирского автобуса в Москве
Глава ФПБК объяснил, почему Пугачева с тростью не достойна жалости
В Госдуме ответили на слова Буданова об Украине как прародительнице Руси
Стало известно о телефонном разговоре Путина с иностранным лидером
В России могут ужесточить наказание для торговцев микрозаймами
В Кызыле сотрудников детсада уволили после жалоб на уколы детям
Шереметьевские таможенники нашли в рюкзаке пассажирки 1,2 кг лома серебра
В Госдуме ответили на критику спектакля «Гамлет»
«Результат с любым тренером»: Дементьев о доминировании «Локомотива» в КХЛ
Магнитные бури сегодня, 22 мая: что будет завтра, мигрени, головокружение
Стало известно, каких специалистов могут привлечь к поискам семьи Усольцевых
Лавров раскрыл планы Запада по нападению на Россию
Дрон ВСУ ударил по машине с двумя пожилыми жителями Херсонщины
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.