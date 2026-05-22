22 мая 2026 в 12:30

Стало известно, где расположены самые необычные ПВЗ Ozon

Фото: Пресс-служба Ozon
́В прошлом году товарооборот пунктов выдачи заказов Ozon в малых городах вырос почти в три раза, а с начала 2026 года — уже в два раза. Пик заказов от клиентов из небольших населенных пунктов пришелся на декабрь 2025 года — тогда объем был в среднем в семь раз выше, чем годом ранее. Самые необычные ПВЗ Ozon находятся вдали от столицы: на острове Шикотан, в селах Белокуриха Алтайского края и Удмуртский Тоймобаш, ауле Хурзук Карачаево-Черкесской Республики и поселке Солзан Иркутской области.

Самый маленький обитаемый остров России — Шикотан в южной части Курильских островов с населением около 3800 человек. Здесь находятся две самые удаленные точки выдачи заказов в стране. С начала 2026 года число заказов Ozon в Алтайском крае выросло в 2,3 раза, а количество клиентов увеличилось более чем на четверть. Свыше 45% заказов доставляется в малые города и села. Так, в село Белокуриха с начала года было отправлено более 78 тыс. заказов — в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Здесь работает необычный пункт выдачи — прямо в мельнице.

Еще один нестандартный ПВЗ компании находится в Удмуртской Республике — в настоящей русской избе, старинном деревянном здании в селе Удмуртский Тоймобаш, где проживает около 1120 человек. Другой необычный пункт выдачи Ozon находится в ауле Хурзук Карачаево-Черкесской Республики. С этой точки открывается вид на горные вершины Приэльбрусья — ПВЗ буквально окружен кавказскими хребтами.

Жители Иркутской области могут забирать посылки в нескольких метрах от берега Байкала — ПВЗ с видом на самое большое озеро в России работает в поселке Солзан, где проживает около 900 человек. В первом квартале 2026 года жители села оформили на платформе несколько тысяч заказов, а частота заказов на одного клиента выросла в четыре раза.

В малых городах сейчас работает более 42 тысяч пунктов выдачи заказов Ozon — почти половина от всех точек выдачи маркетплейса. Каждый третий заказ компания доставляет именно жителям небольших городов и поселений до 50 тыс. человек. В таких населенных пунктах у цифровой платформы уже вдвое больше клиентов, чем в столице.

Ранее сообщалось, что количество обучающих материалов на платформе «Ozon Универ» за год выросло почти на 16% — до 4,4 тыс. программ. За год 16 тыс. сотрудников более 172 тыс. раз посетили внутренние образовательные мероприятия.

